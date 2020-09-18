Бразилиа, , 08:23 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 36 303 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 455 386.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 829 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 134 935.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 753 082 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1120 и превысило 140 тысяч.