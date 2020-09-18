Оттава, , 08:20 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1120 и превысило 140 тысяч. Об этом 18 сентября сообщает канадский минздрав.

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По данным ведомства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 140 867.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали семь скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9200.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (66 356 заразившихся), Онтарио (45 676) и Альберта (16 274).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 176 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа.