Москва, , 15:07 — REGNUM Иногда кажется, что правительство РФ забывает простые вещи. Жить надо по средствам. Если случается кризис и денег недостаточно, то первое о чем стоит подумать — это пересмотреть и с оптимизировать расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АКП Бэст Адвайс, специалист по международному финансовому праву Максим Первунин.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880 чиновники, богачи

«Только после этого переходить к вопросу увеличения доходной части. Чему должен был научить коронавирусный кризис? Человечество перешло в новую историческую веху. Из эпохи глобализации мы перешли в эпоху глобального беспорядка.

Беспорядок будет только усиливаться будь то из-за нового вируса, геополитической нестабильности, революций. Одно очевидно, что надо готовится к новым угрозам для экономической стабильности.

Если говорить простым языком, то разумно откладывать на худший день. Делать на личном уровне и тем более на государственном уровне», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, ситает министр финансов России Антон Силуанов.

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