Москва, 17 сентября 2020, 15:07 — REGNUM Иногда кажется, что правительство РФ забывает простые вещи. Жить надо по средствам. Если случается кризис и денег недостаточно, то первое о чем стоит подумать — это пересмотреть и с оптимизировать расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АКП Бэст Адвайс, специалист по международному финансовому праву Максим Первунин.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880 чиновники, богачи
Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880 чиновники, богачи
«Только после этого переходить к вопросу увеличения доходной части. Чему должен был научить коронавирусный кризис? Человечество перешло в новую историческую веху. Из эпохи глобализации мы перешли в эпоху глобального беспорядка.
Беспорядок будет только усиливаться будь то из-за нового вируса, геополитической нестабильности, революций. Одно очевидно, что надо готовится к новым угрозам для экономической стабильности.
Если говорить простым языком, то разумно откладывать на худший день. Делать на личном уровне и тем более на государственном уровне», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, ситает министр финансов России Антон Силуанов.

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