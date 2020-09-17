Москва, 17 сентября 2020, 15:07 — REGNUM Иногда кажется, что правительство РФ забывает простые вещи. Жить надо по средствам. Если случается кризис и денег недостаточно, то первое о чем стоит подумать — это пересмотреть и с оптимизировать расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АКП Бэст Адвайс, специалист по международному финансовому праву Максим Первунин.
Как сообщало ИА REGNUM, расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, ситает министр финансов России Антон Силуанов.
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