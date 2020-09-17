Москва, , 03:17 — REGNUM Расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ, заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

Так, на 2021 год не запланировано индексации зарплат чиновников. Помимо этого, оптимизации в размере 10% подвергнутся все «незащищенные» статьи бюджетных расходов, а на 5% будет сокращена сумма средств, поступающих на развитие вооружений.

В рамках указанного процесса сокращение бюджетных отчислений в 2021 году составит 927 млрд руб., а в 2022 и 2023 годах — 970 млрд руб. и 900 млрд руб. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антон Силуанов заявил, что бюджетная политика РФ на 2020 и 2021 годы ориентирована на поддержку в борьбе с пандемией нового коронавируса и борьбу с ее последствиями.

Читайте ранее в этом сюжете: «Никому ничего не давать!» – Делягин раскритиковал политику Минфина РФ