Москва, , 12:43 — REGNUM Объемы внутреннего турпотока в России по итогам 2020 года составят не более чем 70% от значений 2019 года. Падение турпотока составит от 8% до 33%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Более 80% жителей России не поехали отдыхать летом

По словам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора АЛЕАН Ильи Уманского, объем денег, заплаченных туристами за летние туры, не состоявшиеся из-за пандемии, составляет до 10 млрд рублей.

Но в АТОР ожидают восстановление внутреннего турпотока в 2021 году. Туристы активно бронируют путевки на лето 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летний отпуск в 2020 году пропустили 81% жителей России.

Читайте также: Большинство жителей России планируют сэкономить на отдыхе в 2020 году