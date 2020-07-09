Москва, , 09:37 — REGNUM Потратить на отдых в 2020 году меньшую сумму по сравнению с прошлым годом планируют почти две трети жителей России, говорится в результатах исследования, проведённого банком «Открытие» в начале июля.

«62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку считают, что в нынешних обстоятельствах лучше экономить деньги», — объяснили эксперты.

Отмечается, что бюджет отпуска не изменится у 18% российских граждан, примерно 1% планируют увеличить расходы на отдых и ещё 19% респондентов не определились с ответом.

Говоря о сумме расходов на отдых, большинство (65%) отмечало, что планирует потратить до 50 тысяч рублей, 31% респондентов — до 100 тысяч рублей, еще 6% — до 200 тысяч рублей, а к большим тратам готовы лишь 1% граждан.

Исследование проводилось с 3 по 7 июля 2020 года среди 1000 граждан РФ в возрасте 18−60 лет. Медианный доход по выборке составил 30−60 тысяч рублей в месяц, при этом опрашивались жители городов с населением от 100 тыс. человек.

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