Москва, , 10:14 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Нарендра Моди: я и Путин вывели отношения России и Индии на высокий уровень

Президент отметил, что под руководством Нарендри Моди Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития.

«Россия дорожит сотрудничеством с Индией. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — отметил Путин и пожелал Моди здоровья и благополучия

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Россия и Индия выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела государств.

Читайте также: Нарендра Моди: Индия и Россия против вмешательства во внутренние дела