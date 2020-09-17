Москва, 17 сентября 2020, 10:14 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что под руководством Нарендри Моди Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития.
«Россия дорожит сотрудничеством с Индией. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — отметил Путин и пожелал Моди здоровья и благополучия
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Россия и Индия выступают против иностранного вмешательства во внутренние дела государств.
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