Владивосток, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на V ВЭФ в качестве главного гостя, за теплый приём российской стороной и сказал, что для него — большая честь побывать во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В первый день ВЭФ завершился 20 ежегодный российско-индийский саммит «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества». Я и мой друг Владимир Путин развиваем дружбу и партнёрство между нашими странами. Очевидно, что сотрудничество пошло на пользу наших народов. Путин и я подняли наши отношение на высокий уровень доверия, заметен не только количественный, но и качественный скачок во всех сферах сотрудничества», — сказал в ходе совместного заявления по результатам переговоров Нарендра Моди.

Премьер-министр перечислил уже подписанные межведомственные и стратегические соглашения и меморандумы о производстве военных запасных частей в Индии, в алмазной, углеродной, туристической и культурной областях, а также сотрудничестве в космической сфере, отметив, что индийские космонавты будут проходить подготовку в России.

«Нам нужен многополярный мир, чтобы между странами всегда сохранялись открытые и честные отношения», — добавил Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Нарендра Моди посетили 4 сентября стратегический судостроительный завод в Большом Камне «Звезда».

Президент РФ пригласил премьер-министра Индии в Москву 9 мая 2020 года на мероприятия, посвященные 75-летию со Дню Победы в Великой Отечественной войне и Нарендру Моди это приглашение принял.