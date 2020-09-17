Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Возле города Хабаровска уровень воды в реке Амур приблизился к опасному значению 6 метров. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«Уровень воды на реке Амур у города Хабаровска составил 594 см (+21 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 600 см», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на реке Амур у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 35−40 см, в результате чего последний 17−18 сентября достигнет опасной отметки в 6 метров, а 19−20 сентября, при условии смещении гребня паводка, может вырасти до 6,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приангарье жителей Тулуна, пострадавшего от мощнейшего наводнения в 2019 году, вновь предупредили о возможном паводке.