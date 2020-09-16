Тулун, Иркутская область, , 08:53 — REGNUM В Приангарье жителей Тулуна, пострадавшего от мощнейшего наводнения в 2019 году, вновь предупредили о возможном паводке. По данным гидрометцентра, 16−17 сентября на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 80−120 см, возможен выход воды на пойму в пониженных участках местности.

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Сегодня, 16 сентября, по состоянию на 08:00 местного времени уровень воды составил 664 см, что близко к критической отметке. На данный момент отменены маршруты общественного транспорта на дачи СНТ «Солнечный берег» в связи выходом воды на проезжую часть. Транспортное движение по дороге на дачи ограничено.

По данным сайта ГУ МЧС РФ региона, на реке Ие в районе города Тулуна в течение прошлых суток наблюдалось повышение уровня воды на 38 см, на реке Икей в районе населённого пункта Икей — повышение уровня воды на 145 см. На левобережных притоках реки Ангары также зарегистрировано повышение уровней воды на 15−35 см.

На реке Лене на участке Качуг — Жигалово и в верховьях реки Киренги — повышение на 30−50 см, на малых реках Южного Прибайкалья — повышение на 15−45 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение постигло Иркутскую область летом 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск и другие территории. Сейчас в Приангарье вновь наблюдается сезон ливней, объявлен режим повышенной готовности.

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