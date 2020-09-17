Пекин, , 08:26 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено девять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что все девять случае являются ввозными, четыре из которых выявлены в Шанхае, два — в провинции Шэньси и ещё по одному в провинциях Хэнань и Гуандун.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 223.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 448 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 944 и превысило 139 тысяч.