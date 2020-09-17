Оттава, , 08:18 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 944 и превысило 139 тысяч. Об этом 17 сентября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 139 747.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали пять скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9193.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (65 857 заразившихся), Онтарио (45 383) и Альберта (16 128).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.