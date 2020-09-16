Кейптаун, , 21:45 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что через две недели страна начнет принимать иностранных туристов, 16 сентября сообщает агентство Reuters.

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Очередной этап снятия ограничений, введенных в ЮАР из-за COVID-19, запланирован южноафриканским правительством на 1 октября.

Кроме открытия границ, в ЮАР также будут введены послабления для общественных мероприятий в помещениях и окончательно отменен ночной комендантский час.

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