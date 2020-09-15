Дублин, 15 сентября 2020, 22:24 — REGNUM Правительство Ирландии отложило снятие ограничений на туристические поездки до октября, 15 сентября сообщает агентство Associated Press.
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В Ирландии в настоящий момент действуют жесткие ограничения на поездки, «зеленый список» включает всего десять стран Евросоюза.
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что Ирландия планирует «скоординировать» систему ограничений после утверждения общих принципов на саммите министров ЕС 13 октября.
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