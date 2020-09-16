Москва, , 15:43 — REGNUM Большинство жителей России (62%) откладывают деньги на покупку дорогостоящих вещей. Таковы данные опроса Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Половина жителей РФ откладывает средства на крупные приобретения — опрос

Берут кредиты в банках на крупные покупки 27%, чаще 35−44-летние (31%) и 45−59-летние респонденты (33%). Занимают в долг у знакомых или родственников лишь 3% опрошенных.

Главный мотив при покупке дорогостоящих товаров — комфорт и удобство (63%). При этом снизилась доля желающих заменить старые вещи до 33% с 45% в 2010 году. Также стало меньше граждан иметь дорогие, красивые вещи (2%).

Опрос по телефону проведен 16 августа и 3 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, только треть жителей России могут себе позволить совершить запланированные крупные покупки, не откладывая на них деньги заранее.

Читайте также: Половина жителей РФ откладывает средства на крупные приобретения — опрос