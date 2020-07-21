Москва, , 08:37 — REGNUM Только треть жителей России могут себе позволить совершить запланированные крупные покупки, не откладывая на них деньги заранее. От этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитиками сервиса «Работа.ру».

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При этом половина опрошенных признались, что откладывают на эти цели часть доходов, пишет RT. Треть из них (33%) откладывают менее третьей части от заработка, 12% — от 30% до 50%. При этом 5% респондентов заявили, что сумма накоплений на крупные приобретения превышает половину их заработной платы.

Согласно данным опроса, в ближайшее время совершить крупные покупки планируют 48% респондентов. 7% опрошенных собираются купить новую квартиру и столько же — автомобиль, 9% намерены приобрести бытовую технику, 10% потратить отложенные средства на отдых.

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В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого в апреле-мае исследовательским холдингом «Ромир», из-за пандемии коронавирусной инфекции более половины жителей России (54%) отложили покупку нового автомобиля. При этом 37% никак не поменяли свои планы по покупке авто, 9% автолюбителей, наоборот, ускорили приобретение автомобиля.

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