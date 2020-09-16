Брюссель, , 14:06 — REGNUM В Бельгии установлен абсолютный температурный рекорд сентября. Об этом сообщила газета La Libre Belgique.

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Так, во второй половине дня 15 сентября температура воздуха поднялась до отметки + 34,3 °C. Как уточнил метеоролог Дэвид Дехенау, такой показатель был зафиксирован в Уккле в 16:00 (17:00 мск) и стал самым высоким с начала метеонаблюдений.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 4 сентября 1929 года в Уккле и составил +32,8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений была зафисксирована на территории города Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. На северо-западе города воздух прогрелся до +49,4 °C.