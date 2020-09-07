Лос-Анджелес, США, , 06:18 — REGNUM Самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений была зафисксирована на территории города Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Об этом 7 сентября сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Температурный рекорд был зарегистрирован на северо-западе города, после полудня по местному времени и составил 49,4 градуса Цельсия. Это самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений не только для Лос-Анджелеса, но и одноимённого округа, а также для нескольких соседних округов на территории штата. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля 2006 года, тогда температура воздуха поднялась до отметки 48,3 градуса Цельсия.

Метеорологи отметили, что на территории округа возможно дальнейшее повышение температуры. Если прогнозы окажутся верны, то в ближайшее время может произойти обновление температурного рекорда.

Ранее ИА REGNUM сообщало ещё об одном температурном рекорде на территории американского штата Калифорния. Он был зафиксирован в Долине Смерти и составил 54,4 градуса Цельсия.

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