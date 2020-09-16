Берлин, , 09:59 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии был выявлен 1901 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 сентября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 263 633.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались шесть пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9368.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 236 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (63 155 заразившихся), Бавария (62 809) и Баден-Вюртемберг (45 755).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным на вечер вторника, 15 сентября, во Франции в общей сложности умерли 30999 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».