Париж, , 09:53 — REGNUM По данным на вечер вторника, 15 сентября, во Франции умерли 30 999 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 37 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 7852 новых случая заражения. Кривая роста подтвержденных положительных случаев инфицирования имеет положительный наклон с начала лета. 759 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации, что на 30 человек больше, чем днем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с речью, в которой разъяснил, к каким решениям пришло французское правительство в рамках борьбы с распространением коронавируса после специального совета по обороне и национальной безопасности.

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