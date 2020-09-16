Бразилиа, , 08:19 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 36 653 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 382 263.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было от COVID-19 скончались 1113 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 133 119.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 671 128 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Канады было выявлено 793 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.