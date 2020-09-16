Оттава, , 08:15 — REGNUM За последние сутки на территории Канады было выявлено 793 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, в результате этого на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 138 803.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Канаде на данный момент достигло 9188.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (65 544 заразившихся), Онтарио (45 068) и Альберта (15 957).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.