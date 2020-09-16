Богота, , 08:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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Согласно данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 6 698 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 728 590.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 165 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 23 288.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 607 978 человек вылечились от нового заболевания, 1053 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 90 тыс. и превысило 5 млн.