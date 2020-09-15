Псков, , 16:50 — REGNUM Главный врач новой инфекционной больницы Псковской области, которая начала свою работу 15 сентября, Анастасия Повторейко, рассказала президенту России Владимиру Путину об особенностях и основных направлениях медучреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, новая инфекционная больница в Пскове (200 коек) и ее корпус в Великих Луках (100 коек) оборудованы высокотехнологичной техникой: аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), гемодиализа, искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ультразвукового исследования (УЗИ), эндоскопии, компьютерным томографом (КТ) и ПЦР-диагностики.

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«Это единственное лечебное учреждение со своей лабораторией. Мы планируем развивать направление и сделаем для этого все, — пояснила Повторейко. — На данный момент у нас есть штат, как в лаборатории, так и в диагностические службы, так и клинические специалисты».

Также главврач больницы отметила, что в настоящий момент часть сотрудников стационара переезжает в Псковскую область на постоянное место жительство из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга и Тверской области.

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«Кроме того, старший и средний медицинский персонал в августе прошел обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова», — резюмировала Повторейко.

Президент России отметил, что как только появляются хорошие объекты, современно оборудованные, то настоящие специалисты, стремясь использовать свои знания, готовы переехать туда, где предоставляется такая возможность. После чего пожелал коллективу больницы всего самого доброго.

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