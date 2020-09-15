Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Американские ученых испытали на мышах препарат Ab8, который успешно борется с коронавирусом в начальной стадии заболевания, пишет журнал Cell.

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«Испытания на мышах и хомяках показали, что препарат под названием Ab8 можно использовать для лечения и профилактики коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом препарат он не взаимодействует с 5,3 тыс. человеческими мембранными белками, не связывается со здоровыми клетками и таким образом не ведет к нежелательным побочным эффектам.

Как сообщалоИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первым в мире подобным препаратом, прошедшим регистрацию. В настоящее время разработанная Центром имени Гамалеи вакцина от коронавируса уже выпущена в гражданский оборот.

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