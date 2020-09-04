Москва, , 14:32 — REGNUM Журнал The Lancet опубликовал официальные результаты двух первых фаз испытаний российской вакцины «Спутник V».

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Отмечается, что испытания вакцины продолжались 42 дня и состояли из двух фаз. В каждой участвовали по 38 взрослых добровольцев.

Предварительные данные показали, что вакцина обеспечивает хороший ответ антител и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Добровольцам сначала вводили рекомбинантный аденовирус человека типа 26 (rAd26-S), а спустя 21 день — рекомбинантный аденовирус человека типа 5 (rAd5-S). При этом испытывались два вида вакцины — замороженный и лиофилизированный.

Наблюдения показали, что оба типа аденовирусов и обе вариации вакцины были одинаково безопасны для участников испытаний. Третья фаза клинических испытаний была одобрена 26 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

На сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных СOVID-19, скончались 17 649 человек, выздоровели — 832 747. Всего было проведено более 37,87 млн тестов на коронавирус.