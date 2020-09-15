Москва, , 12:18 — REGNUM

Размер выплачиваемых пенсий в России — это очень особая тема для размышлений и печальных выводов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя возможное увеличение среднего размера пенсий в 2021 году. «В нулевые годы нового столетия страна демонстрировала впечатляющую динамику повышения выплат по старости, но это было не так сложно делать на фоне очень дорогой нефти и бездефицитного бюджета.

Сегодня в России объем выплачиваемых пенсий — это индикатор человечности, уважения государства к пожилым и престарелым людям. Именно старшее поколение внесло неоценимый вклад в восстановление страны после Второй мировой войны, создание промышленных гигантов, научно-технической базы.

Любое, даже символичное, повышение пенсий это хороший знак, проявляющий ответственность государства перед пожилыми людьми. Увеличение социальных пенсий в 2021 году на 2,6%, конечно, намного ниже официальной и личной инфляции.

Но такой шаг тоже очень важный, ведь в России сегодня проживают более 43 млн человек пенсионного возраста.

Выход даже из этой тревожной ситуации есть, и он очевиден. В Москве, например, есть городской социальный стандарт, в рамках которого московские пенсионеры со стажем получают 19 тыс. 500 руб. Это прочти в два раза выше средней ежемесячной выплаты по старости.

В России есть десятки очень успешных и богатых регионов, в которых просто необходимо стимулировать такие доплаты к федеральным пенсиям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 тыс. 443 руб.

Читайте также: Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2021 году