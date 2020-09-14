Москва, , 18:14 — REGNUM Проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2021−2023 годы предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Минтруда.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

В частности, по данным ведомства, среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в предстоящем году должен составить 17 443 рубля.

Сообщается, что в общей сложности на выплату пенсий в 2021 году будет выделено 8,4 трлн рублей, в 2021 году их должны получить 43 млн граждан России.

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