Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 65 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 106 920.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 1671.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 100 836 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 156 иранцев умерли от COVID-19 за последние 24 часа.