Тегеран, , 07:52 — REGNUM 14 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 156 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 156 новых жертв их общее число по стране возросло до 23 313 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 2619 новых случаев заражения вирусом, при этом 1382 человека госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности было подтверждено заражение 404 648 иранцев, из которых около 348 013 выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3798 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.