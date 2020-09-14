Москва, , 13:47 — REGNUM Посадить подростков, за руль, идея не совсем хорошая. Фактически они ещё дети, не совсем контролируют свои действия. Для безопасного вождения автомобиля им, конечно, нужно подрасти, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода

«В последнее время законодатели набирают темпы по озвучиванию, казалось бы, несбыточных и необычных инициатив. С одной стороны, это можно воспринимать как продвижением той или иной политической партии или непосредственного политического деятеля.

Но во всем должны быть системность, приемлемость правовых и культурных традиций. Большинство детей в возрасте 16−17 лет не работают. Максимум они подрабатывают в свободное от учебы время, зарабатывая на свои карманные расходы.

Сбережений даже на пол-автомобиля ценой чуть выше 1 млн рублей в период 16 — 20 лет из небольших заработков сделать не удастся. У молодых людей в возрасте до 18 лет неокрепшая и несформированная психика, они больше времени проводят в гаджетах, играя в машинки.

К финансовой независимости подросткам и молодым людям в России, да и во всех других странах мира, придется проделать трудный путь с резкими поворотами, провалами и взлетами.

Необдуманное снижение планки возраста для получения воительских прав в погоне за красивой жизнью подтолкнет подростков к кредитной зависимости и перекредитованности.

Всему свое время. К 20 годам в молодом человеке важно привить дух предпринимательской деятельности, знания, тогда и на красивую жизнь хватит денег», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, снизить возраст до 16 лет для управления автомобилем предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

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