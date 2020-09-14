Москва, , 09:23 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил снизить возрастной порог до 16 лет для управления легковым автомобилем. Соответствующее письмо парламентарий направил начальнику ГУОБДД МВД Михаилу Черникову.

Депутат также предложил разрешить прием на обучение в автошколах для получения водительского удостоверения категории «B» с 15 лет и шести месяцев, сообщает RT.

В качестве аргумента Власов указал на то, что граждане РФ в возрасте 16−17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтранс предложил приравнять сегвеи, моноколеса и гироскутеры к «средствам индивидуальной мобильности».

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