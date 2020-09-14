Мадрид, , 13:53 — REGNUM С 14 сентября в Испании начинаются первые клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 14 сентября сообщает газета ABC.

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По данным журналистов издания, будет испытываться вакцина от коронавируса, созданная компанией Johnson & Johnson и ее тесты будут начаты 14 сентября в больнице Маркиза де Вальдесильи в Сантандере, а с 15 сентября — в двух медицинских центрах в Мадриде.

Также уточняется, что данная стадия испытаний станет второй и в ней будет участвовать 190 добровольцев из группы от 18 до 55 лет и группы из лиц старше 65 лет.

Кроме того, планируется, что на первой стадии вакцина будет испытываться в течении недели, а полностью вторая фаза испытаний будет идти от четырех месяцев до полугода. При этом их клинические результаты могут стать известны уже через шесть месяцев.

Помимо этого, указывается, такие испытания пройдут также в Германии и Бельгии, и что в общей сложности в них будет задействовано 550 добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 29 миллионов.