Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Общее число выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 29 миллионов. Об этом 14 сентября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено 29 006 033 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (6 519 979 заразившихся), Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 924 105 и что в настоящее время 19 625 959 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в Европе из-за коронавируса число смертей осенью увеличится.