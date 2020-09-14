Москва, , 13:34 — REGNUM Большинство наблюдателей добросовестно работали на выборах, однако некоторые проявили беспрецедентные хамство, грубость и агрессию. Об этом заявила председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги единого дня голосования.

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Она отметила, что хамство отнюдь не было повсеместным, и выразила благодарность подавляющему числу наблюдателей за добросовестную работу по обеспечению законного проведения выборов.

«В то же время беспрецедентно большое количество от определённого числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — сказала Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова, говоря об итогах единого дня голосования 13 сентября, отметила очень малое количество нарушений.

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