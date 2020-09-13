Москва, , 23:15 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования практически не зафиксировано.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

«Что касается голосования, мы все разобрали, все, что в прессе было, все разбирали. Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало», — сказала она в информационном центре ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в России состоялись выборы различного уровня, среди которых — выборы глав 17 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы в стране являются максимально открытыми и конкурентными.

Читайте также: Памфилова назвала конкурентными и открытыми выборы в России