Москва, 14 сентября 2020, 10:49 — REGNUM В понижении возраста, с которого можно начинать водить транспортные средства, есть рациональное зерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение депутатов Госдумы.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил снизить возрастной порог до 16 лет для управления легковым автомобилем.
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