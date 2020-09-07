Москва, , 09:56 — REGNUM Мало витаминов содержится в бородинском хлебе, представленном на российских прилавках. К такому выводу пришли эксперты после проверки хлеба 26 торговых марок, сообщает 7 сентября пресс-служба Роскачества.

Специалисты изучили состав бородинского хлеба, произведённого в Москве и Московской области, Ставропольском крае, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областях. Закупили его по цене от 4,33 рубля до 20,99 рубля за 100 г.

«По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато», — заключили эксперты.

Ни один из образцов не соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е. Во всех образцах оказалось мало витамина Е.

Вместе с тем в хлебе не обнаружено консервантов, улучшителей вкуса, опасных микроорганизмов, все образцы признаны безопасными.

В организации напомнили также, что произведённый по ГОСТу хлеб имеет название «бородинский». Если его изготовили по ТУ, то есть с изменением рецептуры или технологий, он может называться «бородинский новый», «Бородино» или как-то ещё.

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