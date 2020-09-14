Москва, , 08:30 — REGNUM Изменение правил контроля тонировки в автомобилях и ввод ограничения скорости у автобусов предложены, в частности, в новом проекте поправок к правилам дорожного движения (ПДД), подготовленных Министерством транспорта РФ. Об этом пишет 14 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Так, согласно поправкам, предел пропускаемости света лобовым стеклом снизится с 75% до 70%, нормы для других стёкол не установлены. Медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, которыми пользуются водители, могут быть любыми, так как из Правил уберут ссылку на ГОСТ 2001 года.

Стоянку и остановку на островках безопасности предложено запретить. Знак «Остановка запрещена» будет действовать до знака «Парковка».

Авторы документа предлагают ограничить скорость автобусов. Транспортным средствам с ремнями безопасности и только с сидячими местами позволят разогнаться до 90 км/ч, остальным — только до 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, должны будут двигаться с оранжевыми маячками. Вводится знак «Движение автобусов запрещено».

Это проект поправок, отмечает издание, Министерство транспорта направило в аналитический центр при правительстве, с ним работает одна из групп, действующих в рамках «регуляторной гильотины». В Минтрансе пояснили, что документ проходит «регламентные процедуры».

В апреле министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в ПДД, в которых предложено ввести нового участника дорожного движения — лицо, которое передвигается с помощью средства индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идёт о роликовых коньках, самокатах, электросамокатах, скейтбордах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и иных подобных средствах. К СИМ не относятся велосипеды и инвалидные коляски.

Предлагается разрешить пользователям СИМ двигаться в пешеходной зоне или по тротуару, если рядом нет велосипедной дорожки. Они также смогут двигаться по проезжей части при отсутствии тротуара и специальных дорожек, но только по дорогам с ограничением скорости 60 км/ч и разрешением для движения велосипедов.