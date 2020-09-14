Лима, , 08:23 — REGNUM За минувшие сутки на территории Перу было выявлено свыше 6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 6787 заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число теперь составляет 729 619.

Кроме этого, сообщается, что что за это же время в Перу 117 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 30 710.

Также указывается, что на данный момент в стране 566 796 человек вылечились от нового заболевания и что за все время пандемии было проведено 3 534 937 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Колумбии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 7 тыс. и превысило 716 тысяч.