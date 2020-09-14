Богота, , 08:16 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Колумбии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 7 тыс. и превысило 716 тысяч. Об этом 14 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 7355 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 716 319.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 190 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 22 924.

При этом указывается, что на данный момент в стране 599 385 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 52 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.