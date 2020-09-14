Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 52 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает министерство здравоохранения республики.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 106 885.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 328.

При этом уточняется, что свыше 100 тыс. пациентов в стране вылечились от нового заболевания и что в настоящее время 4557 человек продолжают лечение от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Новой Зеландии намерены ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, в ряде регионов страны.