Веллингтон, , 07:12 — REGNUM Власти Новой Зеландии намерены ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, в ряде регионов страны, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе официального обращения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По ее словам, уровень опасности во всех регионах страны, за исключением Окленда понижен до 1 уровня. В самом Окленде уровень опасности снижен с 2,5 до 2 уровня. При первом уровне опасности жители могут вновь начать ходить на работу, в школы, заниматься спортом, а также осуществлять внутренние авиаперелеты.

«Рекомендации министерства здравоохранения и министерства транспорта по посадочным местам и социальному дистанцированию в общественном транспорте теперь отменены, решение вступает в силу немедленно», — отметили в правительстве.

Тем не менее границы Новая Зеландия решила пока ставить закрытой. Также от всех жителей по-прежнему требуют строгого соблюдения правил личной гигиены.