Кейптаун, , 23:55 — REGNUM За сутки в Южно-Африканской республике выявлено 1990 случаев коронавирусной инфекции, 9 сентября сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

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Согласно отчету, в настоящий момент число случаев COVID-19 в ЮАР составляет 642 431. Жертвами заболевания за сутки стали 82 человека, с начала эпидемии — 15 168 человек.

К настоящему моменту в ЮАР проведено 3 842 898 тестов на коронавирус. 569 935 пациентов с коронавирусом уже прошли лечение и выздоровели.

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