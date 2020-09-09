Женева, Швейцария, , 21:31 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 218 149 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 27 486 960 человек. Такие данные приводит 9 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Госпиталь для больных COVID-19 в Иране (сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com

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Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 3838 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 894 983.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 203 897 выявленных инфицированных и 9566 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.