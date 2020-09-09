Прага, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки на территории Чехии было выявлено 1164 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает чешский минздрав.

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Уточняется, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 29 877.

Также уточняется, что в настоящее время в Чехии суммарное количество летальных исходов COVID-19 составляет 441.

При этом указывается, что на данный момент в стране 19 027 человек вылечились от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии в течение последних суток выявили 44 случая заражения коронавирусом.