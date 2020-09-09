Тбилиси, , 09:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 44 случая заражения коронавирусом. Информацию об эпидемиологической обстановке 8 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1773 человека, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Четверо пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1325, или 75% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 5882 человека, в стационаре — 390.

Стоит отметить, что накануне в Грузии за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны за время пандемии. Около половины из них зафиксированы в Аджарии, где находятся популярные черноморские курорты. В двух городах этого региона, Батуми и Кобулети, решено открыть школы не с 15 сентября, как по всей стране, а с 1 октября.

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