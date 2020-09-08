Прая, , 01:50 — REGNUM В Атлантическом океане 7 сентября сформировался тропический шторм «Рене». Об этом сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

В настоящее время новый шторм находится примерно в 180 км к востоку от островного государства Кабо-Верде, которое расположено в 600 км от западного побережья Африки. По данным метеорологов, «Рене» перемещается на северо-запад со скоростью около 20 километров в час. Скорость ветра в пределах тропического шторма на порывах достигает 18 м/с.

Предполагается, что штормовой ветер и ливневые дожди обрушатся на территорию Кабо-Верде в ночь на 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 52 человека пострадали в результате воздействия мощного тайфуна «Хайшэнь» на юго-западе Японии.

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