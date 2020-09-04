Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Два десятка жителей американского штата Луизиана и пять — штата Техас стали жертвами тропического урагана «Лаура», передаёт 4 сентября NBC.

Разрушения в Луизиане после урагана

В обще сложности число погибших от этого стихийного бедствия в Соединённых Штатах достигло 25. Ранее из-за него также погибли жители Гаити.

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Напомним, в этих штатах, сильно пострадавших от «Лауры», 29 августа побывал американский президент Дональд Трамп.

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