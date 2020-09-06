Киев, , 10:07 — REGNUM На Украине за сутки выявили 2107 случаев инфицирования коронавирусом. За весь период эпидемии — 135 894 случая. Соответствующая информация была предоставлена 6 сентября системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.

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За сутки в стране выздоровели еще 578 человек (всего 62 227), скончались 35 человек (всего умерли 2 846).

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По прежнему в тройке регионов, лидирующих по числу зарегистрированных случаев заражений остаются Львовская область (15 695 инфицированных), столица Украины (здесь выявили 15 032 инфицированных) и Черновицкая область (11 109 случаев).

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября скончался прокурор Хмельницкой области, ранее госпитализированный в медицинское учреждение с диагнозом «COVID-19».